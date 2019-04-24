تويوتا هايلكس 2019 تحصل على اصدار الحياة العصرية

الخليج ٣٦٥ نت – استعداداً لمعرض المركبات التجارية 2019 المخطط إقامته بمدينة برمنجهام الإنجليزية بين يومي 30 أبريل و2 مايو، كشفت تويوتا عن هايلكس 2019 إصدار الحياة العصرية.

صرحت الصانعة اليابانية أن الموديل الجديد يأتي ليعكس نمو مبيعات البيك اب الشهيرة الخاصة بها في أوروبا باعتبارها تمثل أسلوب حياة ملاكها، حيث تأتي النسخة المميزة مع عدة تعديلات خارجية وداخلية حصرية لها.

بالخارجية، نجد أن إصدار هايلكس 2019 الخاص يأتي مع عدة لمسات خارجية باللون الأسود والرمادي الداكن، ما يظهر بكل من الإطار المحيط بالشبك الأمامي العلوي، حواف مصابيح الشباب، ألواح الحماية، مقابض الأبواب، أغطية المرايا الجانبية وزوايا المصد الخلفي، بجانب وجود عجلات 18 إتش بخيار لونين مختلفين أو بجنوط سوداء بالكامل.

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بالمقصورة، نجد كسوة سوداء بالكامل مع زخرفات كروم بالعدادت ولمسات سوداء لامعة بلوحة القيادة والمقود ومقبض الناقل ودواخل الأبواب، بجانب ظهور تأثير بصري خاص على الشاشة الوسطية من نوع TFT بين العدادات فور تشغيل المحرك، بجانب تخصيص المفتاح ذاته كي يحمل رسم ظلي لشكل مقدمة البيك اب، مع الإبقاء على حزمة Toyota Safety Sense لتقنيات الأمان المعهودة من تويوتا في مختلف طرازاتها من نظام تنبيه قبل الاصطدام ورصد للمشاة وراكبي الدراجات، إضافة لمثبت سرعة متكيف ومساعد تحديد لافتات الطريق والتنبيه عند الخروج من المسار.

هذا وسوف تتاح هايلكس 2019 بإصدارها الخاص للبيع في القارة الأوروبية بداية من أغسطس المقبل باعتبارها نسخة محدثة من البيك اب.