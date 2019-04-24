كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تحذيرات الأرصاد.. 10 خطوات لتجهيز سيارتك استعدادا لـ"حالة الطقس" في شم النسيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد البلاد موجة حارة بداية من اليوم الأربعاء، وترتفع الحرارة تدريجيا بين 3 لـ4 درجات، وصولا ليوم شم النسيم، مما دفع الأرصاد الجوية تنصح المواطنين بتجنب أشعة الشمس عند الخروج للتنزه بارتداء الكاب والجلوس في أماكن بها ظل، معلنة أن شمال البلاد حتى القاهرة وسيناء وشمال الصعيد وجنوب الصعيد يشهد الطقس بهم موجة حارة شديدة نهارًا، وتكون حالة الطقس في الساعات المتأخرة من الليل باردة نسبيا.

ولتفادي تعطل السيارة أو توقفها بشكل مفاجئ أثناء القيادة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، إليكم 10 خطوات لكيفية تجهيز السيارة للعمل بشكل جيد في شم النسيم عند الخروج للتنزه والسفر لأماكن بعيدة.

1- ضغط الإطارات

التأكد من ثبات ضغط إطارات السيارة من الأمور الهامة جدًا التي يجب مراجعتها قبل السفر، وتقول القاعدة أن كل 10 درجات فهرنهايت تغيير في درجة حرارة الهواء بالارتفاع أو الهبوط، فإن ذلك يتسبب في تغير ضغط الإطار بنسبة 1 PSI، وتكمن أهمية ضبط هواء الإطارات إلى جانب تفادي الحوادث، رفع كفاءة الجر والمكابح.

وللتعرف على ضغط الهواء المثالي لسيارتك في جميع الظروف البيئية يمكنك مراجعة كتيب التعليمات الخاص بالسيارة.

2- زيت المحرك ودرجة لزوجته

تغيير زيت المحرك من الإجراءات الروتينية التي يتبعها ملاك السيارات، وفقًا لعدد الكيلومترات التي يتم قطعها بالسيارة.

ولكن في الأجواء الحارة يجب توخي الحذر عند اختيار نوع الزيت، حيث أن ارتفاع درجة الحرارة تزيد من سيولة الزيت وهو ما قد يعرض أجزاء المحرك لافتقار التشحيم اللازم، ولذلك فإن اختيار زيت محركات ذو كثافة ولزوجة أعلى سيكون في صالح السيارة طوال فصل الصيف.

ويمكن التعرف كذلك على نوع الزيت الأنسب لمحرك سيارتك عبر مراجعة كتيب التعليمات، كما أن خبراء السيارات ينصحون بدرجات لزوجة الزيت تلك (5W-30 أو 10W-30 أو 10W-40) أثناء

3- البطارية

الطقس الحار يضع ضغطًا إضافيًا على جهد البطارية، ومن الجيد أن هذا الجزء من السيارة يعطيك إشارة قبل أن يتوقف تمامًا عن العمل، وأبرز الإشارات التي تفيد بأن البطارية لم تعد تعمل بكفاءتها الكاملة خفوت الإضاءات عند التشغيل والتحرك ببطء والحاجة إلى تدوير "المارش" أكثر من مرة قبل أن يعمل المحرك.

وإذا كنت تخطط لرحلة طويلة فإن تغيير البطارية القديمة بأخرى جديدة مهما ارتفع سعرها، سيكون ثمن زهيد جدًا يمكن تحمله لتفادي الوقوف في طريق مفتوح لا يمكن الحصول على المساعدة به بسهولة.

وللتعرف على مدى قدرة البطارية، يمكن زيارة أقرب فرع لصيانة البطاريات لفحصها والتعرف على الأجزاء التالفة منها، كما أن المتعارف عليه في عالم السيارات أن البطارية التي يزيد عمرها عن ثلاث سنوات تكون في طريقها نحو النهاية.

4- الأحزمة والخراطيم

الأحزمة أو "السيور" والخراطيم من المكونات التي تتوقف السيارة عن العمل بمجرد انقطاعها، فهي تربط أجزاء المحرك ببعضه وتعنى باستمرار عملية حركة التروس.

ولذلك يجب التفتيش على كامل الأحزمة والخراطيم لتغيير المتهالك منها قبل التحرك بالسيارة، وإذا كنت لا تتذكر آخرة مرة قمت في إحلال الأحزمة فيها فمن الأفضل تغييرها تفاديًا للتعطل على الطريق.

5- المساحات

بالطبع فصل الصيف ليس موسمًا لتساقط الأمطار في بلدان الشرق الأوسط، ولكن التأكد من كفاءة مساحات السيارة وتوافر سائل المسح هو أمر ضروري، فذلك من الأمور الوقائية بحسب "قانون مورفي" الذي يطالب بعدم ترك شيئ للصدفة.

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وللتعرف على مدى كفاءة شفرات الممسحة، يمكن تشغيلها فإذا تركت بعض الخطوط الدائرية على الزجاج الأمامي فهذا يعني أنها أصبحت أكثر جفافًا ووجب تغييرها، كما أن الشفرات عادة ما يكون عمرها الافتراضي عام واحد.

6- مبرد المحرك

يجب قبل التحرك خطوة واحدة بالسيارة نحو الطرق المفتوحة التأكد من مدى كفاءة نظام تبريد المحرك، ذلك حتى لا تعرض السيارة ونفسك لخطر الاحتراق.

في الأجواء الحارة تحتاج السيارة إلى عمل نظام التبريد بكامل طاقته لأن السخونة تتكون داخليًا بفعل الحركة واحتراق الوقود وخارجيًا بفعل ارتفاع درجة الحرارة.

ويقول خبراء السيارات إن المحركات الحديثة تكون أكثر سخونة عند التشغيل، لذا يجب فحص سائل التبريد دومًا في الصيف.

7- مكيف الهواء

يعتبر مكيف هواء السيارة من الأجهزة الأكثر أهمية في فصل الصيف، وهي ليست من رفاهيات اليوم في ظل الارتفاعات الكبيرة في درجات حرارة الأرض عام بعد آخر.

وللتأكد من عمل المكيف بشكل صحيح وعدم حاجته للصيانة أو شحن الفريون يمكن التوجه لأحد مراكز خدمة السيارات.

وللتخلص من رائحة العفن التي تتسبب فيها الرطوبة داخل المكيف، يمكن تشغيل المراوح فقط لمدة دقائق قبل الانطلاق مع فتح النوافذ الأربعة لطرد أي روائح غير مرغوبة.

8- الفلاتر

في كثير من الأحيان تخلف الأشياء البسيطة أمور جسيمة، ومرشحات "فلاتر" السيارة سواء الخاصة بالزيت أو الهواء أو الوقود قد تؤدي عند إهمال تغييرها إلى عطب كامل بالسيارة.

لذلك عند التجهيز لعطلة الصيف، يجب مراجعة وفاعلية عمل المرشحات وتغيير التالف منها، ويمكن عمل ذلك ببساطة ويسر داخل مراكز صيانة السيارات.

9- حقيبة الطوارئ

من أهم الأشياء التي يجب اصطحابها داخل السيارة حقيبة الطوارئ، وقد يظن البعض أن (حقيبة الطوارئ) تقتصر على حقيبة الإسعافات الأولية.

ولكن مفهوم "حقيبة الطوارئ" هو أشمل وأعم، حيث يتضمن المفكات والكماشات وحبال الجر وكابلات نقل التيار وسائل غسيل السيارة وزيوت للمحرك والمكابح ومصباح يدوي ومشاعل ومثلثات الطريق والقميص العاكس.

ويمكن لكل شخص أن يضيف إلى تلك الحقيبة الأشياء التي يراها هامة ويمكن الاستفادة منها في حالات الطوارئ

10- تنظيف السيارة

السيارة عند إزالة الرواسب العالقة بها ويجعلها تعمل بكفاءة أكبر، كما أن زجاج المصابيح والإشارات تصبح أكثر إشراقًا، ما يعني عملها بشكل أفضل.

أيضًا الزجاج الأمامي والجانبي والخلفي عند تنظيفه يمنح السائق رؤية أوضح للطريق. ​