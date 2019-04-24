كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسلا تطرح أول سيارة أجرة بدون سائق العام المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد إيلون موسك أن تسلا ستطلق سيارات أجرة روبوتية بدون سائق على الطريق في أقرب وقت من العام المقبل.

وكشف ماسك عن تطبيقًا لسيارات الأجرة في يوم الاستقلال الذاتي للشركة مع مستثمرين في مقره في بالو ألتو بكاليفورنيا يوم الاثنين.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطاني، يتوقع موسك أيضا أن تتخلص الشركة من عجلة القيادة والدواسات من سياراتها بحلول عام 2021، بعد وقت قليل من طرح سيارات الأجرة ذاتية القيادة.

وقال موسك على خشبة المسرح: "أشعر بالثقة في طرح سيارة أجرة روبوت مستقلة من تسلا العام المقبل".

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ومع ذلك حذر من أن السيارات لن تكون متاحة في جميع الولايات، لأنها لن تحصل على موافقة تنظيمية في كل مكان، موضحا أنه واثق من أن شركته ستحصل على موافقة تنظيمية على الأقل في مكان ما في العام المقبل.

ستتيح خدمة مشاركة السيارات في Tesla، التي يطلق عليها اسم Tesla Network ، للمستخدمين بتحويل طرازات S و Model 3s إلى سيارات أجرة قابلة للمشاركة، لنقل الركاب بشكل مستقل إلى وجهتهم.

وقال موسك: "ستتمكن من إضافة أو طرح سيارتك إلى الأسطول من هاتفك، إذ يمكن أن تجعل سيارتك تعمل 1/3 من الأسبوع أو أكثر، ستزداد الفائدة الأساسية لسيارتك".

وأشار موسك إن تسلا بدأت فى تطوير تكنولوجيا القيادة الذاتية الكاملة في عام 2016 بفكرة إطلاق خدمة للمشاركة في القيادة، وستعمل من خلال استعادة الطراز 3s المستأجر من المستهلكين بمجرد انتهاء مدة عقدهم، ثم إعادة استخدام السيارات لخدمة مشاركة الركوب، من خلال القيام بذلك، تعتقد تسلا أن بإمكانها زيادة عدد سيارة الأجرة الذاتية بسرعة على نحو مليون فى عام 2020.