كيا ستينجر تحصل على جائزة غير مسبوقة لأفضل سيارة جديدة

حصلت سيارة كيا ستينجر على جائزة أعلى مرتبة غير مسبوقة لأفضل سيارة جديدة كلياً حسب تصنيف مؤسسة “جي دي باور”

ركزت الجائزة على التميز في هندسة السيارة والتي منحت لأفضل سيارة من حيث الأداء في تاريخ شركة كيا

الخليج ٣٦٥ نت – بعد بدء حقبة جديدة ديناميكية لسيارات كيا موتورز، حصلت سيارة كيا ستينجر “إسبورت باك” لعام 2018 على جائزة أعلى مرتبة غير مسبوقة لأفضل سيارة جديدة كلياً حسب تصنيف مؤسسة “جي دي باور”، حيث أنه استنادًا إلى تقييمات المستهلكين المجمعة المضمنة في دراسة الجودة الأولية من قبل مؤسسة “جي دي باور” ودراسات الأداء والتنفيذ والتصميم (APEAL)، تعد شركة كيا أول مصنع لقطع الغيار الأصلية يتم الاعتراف بها من قبل مؤسسة “جي دي باور” وإعتبارها الأعلى تصنيفًا في هذا المجال في السوق لمدة عام.

قال السيد/مايكل كول، كبير المسؤولين التنفيذيين ونائب الرئيس التنفيذي في شركة كيا موتورز الأمريكية: “إن سيارة كيا ستينجر هي نتاج لسنوات من العمل الشاق والتفاني من كبار المصممين والمهندسين في هذه الصناعة” “لقد حولنا ما كان يعتبر في السابق سيارة أحلام إلى حقيقة جديدة مدهشة وجذابة”. “كونها أول شركة لتصنيع السيارات تحصل على هذه الجائزة المرموقة من مؤسسة “جي دي باور”، وهي منظمة معروفة بتميزها في مجال البحث، فهي شهادة حقيقية على فلسفة شركة كيا “منح التصميم كل الجهود – Give It Everything”.

تجمع جائزة مؤسسة “جي دي باور” الهندسية لأفضل سيارة جديدة كلياً حسب نتائج دراستين هامتين لمؤسسة “جي دي باور” المعروفة، وهما: دراسة الجودة الأولية (IQS) التي تقيس جودة السيارة الجديدة بعدد المشكلات التي تواجهها كل سيارة من عدد 100 سيارة (PP100) التي أبلغ عنها المستهلكون خلال أول 90 يومًا من الملكية ؛ وجائزة مؤسسة “جي دي باور” عن الأداء والتنفيذ والتصميم (APEAL)، والتي تقيس الرضا العام لمالكي السيارات الجديدة عن سياراتهم خلال أول 90 يومًا من الملكية. وتشمل الفئات التي تم تقييمها كل من التصميم الخارجي والداخلي والتخزين والصوت والمقاعد والتدفئة والتهوية وديناميات القيادة ومجموعة نقل الحركة والرؤية والاقتصاد في استهلاك الوقود.

قال السيد/دوغ بيتس، نائب الرئيس الأول لقسم السيارات العالمية في مؤسسة (جي دي باور): “هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها مؤسسة (جي دي باور) بتحليل بيانات العملاء من أجل تحديد الإنجازات الرائعة من قبل فريق تطوير السيارات”. وأضاف: “وهي نتاج للملاحظات والآراء حول جودة وأداء السيارات المأخوذة مباشرة من مالكي السيارات، وإن ما نراه يعتبر نتاج فريق من المصممين ومهندسي البحث والتطوير وفريق تصنيع يعملون بفعالية كبيرة للوصول إلى شيء استثنائي للغاية والكشف عنه. ”