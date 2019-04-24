عرض الجميح الرمضاني على كاديلاك XT5 2019

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت شركة الجميح للسيارات عرضاً على كاديلاك XT5 2019، بسعر يبدأ من 149,999 ريال سعودي، وذلك ضمن عروض شهر رمضان المبارك. ويأتي هذا تحت شعار “هل هلالك والخير فالك”، ويسري العرض حتى 6 يونيو 2019. مميزات العرض: Advertisements ضمان 5 سنوات مفتوح الكيلومترات.

صيانة مجانية لمدة 5 سنوات.

مساعدة على الطرقات في أنحاء الشرق الأوسط 4 سنوات / 100,000.

بالاضافة الى العروض التمويلية.

تُطبق الشروط والأحكام: قد تختلف الأسعار حسب اللون و مواصفات السيارة. الأسعار غير شاملة ضريبة القيمة المضافة. مواصفات كاديلاك XT5: محرّك V6 سعة 3.6 ليتر VVT بحقن مباشر للوقود بقوة 310 حصان، وعزم دوران 366 نيوتن متر، مع نظام التشغيل والإيقاف الأوتوماتيكي.

عجلات مقاس 18 إنش من الألومنيوم بلون Blade Silver.

باب خلفي يفتح للأعلى كهربائياً مع ذاكرة لحفظ الارتفاع.

نظام إلغاء الضوضاء النشط ونظام تشغيل عن بعد متكيف.

نظام Bose® الصوتي مع 8 مكبرات للصوت.

لوحة عدادات مقاس 5.7 إنش ملونة تتضمّن تعديلات السائق، رسائل تحذيرية ومعلومات حول السيارة وتحكم أوتوماتيكي بالمناخ بمنطقتين.

وسادات هوائية 5 أمامية للسائق والراكب الأمامي، وعند مستوى الركبتين للسائق، نظام استشعار وجود الراكب، وسائد أمامية مدمجة بالمقعد، أمامية لمنطقتي الصدر والخصر من الاصطدامات الجانبية، صف مقاعد خلفي مع وسائد رأسية على الجوانب للحماية من الاصطدامات الجانبية. صورة العرض:

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