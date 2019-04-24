عرض تقسيط جي ايه سي GS4 موديل 2019 “عروض رمضان”

الخليج ٣٦٥ نت – قُدِّم عرض على جي ايه سي GS4 فئة 2019 GE 1.5L turbo، وذلك ضمن عروض شهر رمضان المبارك بقسط شهري 999 ريال سعودي. ويأتي العرض تحت شعار “زيادة الخير خيرين”. مميزات العرض: دفعة أولى 15% عليك، و15% على الشركة.

القسط الأول بعد 90 يوم.

ضمان 5 سنوات “مفتوح الكيلومترات”.

القسط الشهري شامل ضريبة القيمة المضافة.

خدمة المساعدة على الطريق مجانية لـ 5سنوات.

صيانة دورية مجانية لمدة 3 سنوات أو 60,000 كم أيهما أقرب.

تطبق الشروط والأحكام. صورة العرض:

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