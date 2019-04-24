مرسيدس AMG: جميع سياراتنا ستصبح كهربائية!

الخليج ٣٦٥ نت – يستمر عالم السيارات بالتغير مع إعلان مرسيدس AMG أن جميع موديلات العلامة بداية من 2021 ستكون هجينة أو كهربائية.. ويُذكر أن AMG تقدم بعض الموديلات الهجينة عالية الأداء بالفعل حالياً مثل سيارات 53 ذات الست سلندرات والهايبركار وان.

ومن الموديلات الأخرى هي GLS المكشوف عنها مؤخراً، والتي تعتمد نسخة 580 منها على محرك AMG تيربو مزدوج سعة 4.0 لتر بثمان سلندرات بالتوازي مع موتور كهربائي 48 فولت، ونتوقع رؤية هذه المولد الهجين في المزيد من السيارات في الأعوام القادمة.

كما أكدت AMG على عزمها إنتاج المولد الهجين المستخدم في مرسيدس AMG GT الاختبارية بنفس قوته الهائلة 805 حصان، وتمهد هذه السيارة لموديل GT كوبيه بأربعة أبواب المنافس لبورش باناميرا.

ونعلم بالفعل أن AMG تجهز بالتدريج للتوقف عن استخدام محرك V12 الشهير ولكن يعمل مهندسو الشركة على تطوير خيارات لائقة، مثل محرك V8 هجين مع موتور كهربائي في الأمام ليدعم سيارات 65 القادمة للعلامة.