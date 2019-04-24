“بالصور” شاهد افضل 10 داخليات سيارات لعام 2019

الخليج ٣٦٥ نت – كل عام تقوم مجلة WardsAuto بالإعلان عن جوائز أفضل عشر داخليات سيارات في العالم، وتأخذ المجلة في الاعتبار الكثير من العوامل مثل الناحية الجمالية والتخزينية والراحة العامة وغيرهم… ونعرض لكم قائمة السيارات العشرة الفائزة لعام 2019.

بنتلي كونتيننتال GT

بسعر 276,730 دولار (1.03 مليون ريال)، هذه هي أغلى سيارة في القائمة، وقد وصفت المجلة داخليتها بـ “تشع بالرقي والعمق”، مشيرة خاصة إلى شاشات العرض الجديدة والجير والتخييط الماسي على ألواح الأبواب وجو الفخامة الذي يفوح من كل جانب.

بي ام دبليو الفئة الثامنة

ثاني أغلى سيارة على القائمة بسعر 120,000 دولار (450,000 ريال)، حصلت السيارة على مدح المجلة بفضل زخرفاتها المعدنية وجلود Merino الفاخرة للمقاعد ونظام التعرف الصوتي المتقدم.

جينيسيس G70

أشادت المجلة بداخلية السيارة بفضل تصميمها المريح ونظام المعلومات الترفيهية والانتباه اللامتناهي لكل تفصيلة صغيرة وكبيرة.

هيونداي سنتافي

تعود سنتافي للقائمة مجدداً، وهي ثامن سيارة لهيونداي تحصل على هذه الجائزة، هذه المرة بفضل ألوانها ودقتها المدهشة في جميع التفاصيل مثل تصميم فتحات مكبرات الصوت والمزيد.

جيب جلادياتور

بينما حافظت جلادياتور على نفس لوحة قيادة رانجلر الأخيرة، اهتمت المجلة خاصة بخيارات التخزين الواسعة في السيارة مثل صناديق الأرضية المغلقة، وترتيب المقصورة بشكل ذكي لاستغلال كل المساحات.

Advertisements

لينكون نوتيلوس

لينكون تألقت بشكل خاص في مجال تصميم الداخلية في الفترة الأخيرة سواء مع افياتور او نوتيلوس، والتي مدحتها المجلة بفضل منحنيات التصميم الأنيقة فيها وتفاصيلها الدقيقة، مثل النمط الماسي على المقاعد، والمصمم بشكل مشابه لشعار لينكون.

مرسيدس بنز A-Class

مدحت المجلة داخلية الـ A-Class بفضل نظام MBUX الجديد للمعلومات الترفيهية والتصميم العام للمقصورة، والذي يتبع خطو مقصورات موديلات مرسيدس الأخرى الأغلى ثمناً بكثير.

نيسان كيكس

كيكس هي السيارة الأرخص في هذه القائمة، وقد أعجبت المجلة باستخدام الداخلية للألوان والمواد التي تعطي السيارة شخصية مميزة، كما أشادوا بتقنياتها مثل الكاميرا المخصصة للرؤية المحيطية حول السيارة.

تويوتا راف فور

حقق الجيل الأخير من راف فور تقدماً كبيراً من ناحية الجودة في المقصورة، وقد أشادت المجلة بالتقنيات التي تشمل منافذ USB متعددة ونظام صوتي مميز وحتى الشكل الغريب لحوامل الأكواب.

فولفو V60

أشادت المجلة بالتجنيد المرضي في الداخلية ونعومتها وجمال المقصورة بشكل عام والبساطة الراقية لتصميمها وانعزالها الصوتي عن الإزعاج الخارجي والمزيد.