عزوف عن شراء السيارات في معارض الرياض.. والأسباب؟

الخليج ٣٦٥ نت – تشهد معارض السيارات بالعاصمة الرياض عزوفاً كبيراً عن الشراء، وذلك بسبب حالة الركود القوية التي ضربت الأسواق وأدت إلى إغلاق بعض الملاك معارضهم.

وبيّن “حميدي العوني” رئيس فريق معارض السيارات بغرفة الرياض، العوامل التي دفعت ملاك المعارض إلى إغلاقها والخروج من السوق، ومنها ارتفاع أسعار المصاريف والإيجارات، بالإضافة إلى الرسوم الأخرى مثل “رسوم الأرضيات والبلدية والنفايات”، وأضاف “تصل المكاسب على بيع السيارة في بعض الأحيان إلى حوالي 500 أو 300 ريال، وبعضهم يلجأ إلى بيعها برأس المال فقط لتفادي الخسائر”.

وأرجع “فارس الجعيدي” مالك أحد معارض السيارات بالرياض أسباب الركود الحاصل في الأسواق إلى انخفاض الإقبال على شراء السيارات المستعملة من قبل أصحاب الدخل المتوسط، موضحاً أن ارتفاع أسعار البنزين قد ساهم في تغير تفكير الفرد باقتنائه سيارة موفرة في استهلاك الوقود والتي تساعد على توفير دخله بالإضافة إلى اعتماده على استخدام سيارة واحدة، وأضاف: “لقد قل الاهتمام لدى هذه الفئة باقتناء سيارة أخرى أو شراء سيارة بمواصفات أفضل”.

وقال “عبدالله بن ماضي” أحد سماسرة السيارات: “كنا نعتقد أن ارتفاع أسعار البنزين ستنعكس بالانخفاض على أسعار السيارات المستعملة، ولكن لقلة توفر السيارات المستعملة والمناسبة لرغبات الزبائن، أصبح ملاك المعارض يحتفظون بالسيارات التي لديهم ويسعون لبيعها بأفضل الأسعار”.