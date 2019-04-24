كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جينيسيس تكشف عن سيارتها "Mint" الكهربائية بمعرض نيويورك 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدمت شركة جينيسيس، نموذج كهربائي جديد منحته اسم Mint في معرض نيويورك الدولي للسيارات 2019، والذي يجد البعض أنه سيكون منافس قوي لسيارات MINI الإنجليزية.

وظهر النموذج بلون أخضر معدني لامع، ومنحته الشركة تصميم انسيابي أنيق، وذكرت جينيسيس أن النموذج تم تصميمه بتعاون استديوهات التصميم التابعة للشركة في كوريا الجنوبية وأمريكا وألمانيا.

Advertisements

ومن الداخل فتم تصميم النموذج بشكل أنيق وفخم وغير تقليدي، حيث لم تحمل لوحة القيادة سوى عجلة القيادة ووسطها شاشة صغيرة باللمس لعرض البيانات وتشغيل أنظمة السيارة، كما حمل النموذج دواسات أسفل عجلة القيادة ظهرت أيضا بشكل جذاب وغير تقليدي.

كذلك ظهرت حول عجلة القيادة 6 شاشات دائرية صغيرة (3 شاشات على كل جانب) تعرض معلومات وبيانات هامة عن السيارة، كما حمل هذا النموذج سقف بانورامي لسهولة وصول أشعة الشمس للمقصورة الداخلية للسيارة.

ولم تكشف جينيسيس أي معلومات عن مواصفات نظام الدفع الكهربائي بهذا النموذج، واكتفت فقط بذكر أنه يضم بطارية قوية يبلغ أقصى مدى لها 321 كيلومتر تقريبا.