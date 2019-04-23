بأسعار تبدأ من 446 ألف جنيه.. "هيونداي" الكورية تكشف الستار عن "سوناتا" الجديدة كلياً

كتب: باسل الحلواني

أثار إعلان شركة صناعة السيارات الكورية "هيونداي"، عن الطراز الجديد من سيارتها الشهيرة "سوناتا"، ضجة وساعة بين عشاق السيارات، بعدما شهد النموذج الجديد تغييراً كلياً في

التصميم الخارجي والداخلي للسيارة الفارهة.

وتحمل "سوناتا"، الجديدة طابعاً رياضياً إنسيابياً، بفضل الفتحات الهوائية الكبيرة في مقدمة السيارة، ومصابيح الـ LED

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المختلفة تماماً، والجناح الهوائي الصغير المثبت على الصندوق الخلفي.

وأعلنت الشركة عن موعد طرح السيارة بالأسواق، والذي من المنتظر أن يكون خلال النصف الثاني من العام الجاري، بأسعار تبدأ من 26 ألف دولار، وهو مايعادل حوالي 446ألف جنيه.