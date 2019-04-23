كتب: باسل الحلواني
أثار إعلان شركة صناعة السيارات الكورية "هيونداي"، عن الطراز الجديد من سيارتها الشهيرة "سوناتا"، ضجة وساعة بين عشاق السيارات، بعدما شهد النموذج الجديد تغييراً كلياً فيالتصميم الخارجي والداخلي للسيارة الفارهة.
وتحمل "سوناتا"، الجديدة طابعاً رياضياً إنسيابياً، بفضل الفتحات الهوائية الكبيرة في مقدمة السيارة، ومصابيح الـ LED
وأعلنت الشركة عن موعد طرح السيارة بالأسواق، والذي من المنتظر أن يكون خلال النصف الثاني من العام الجاري، بأسعار تبدأ من 26 ألف دولار، وهو مايعادل حوالي 446ألف جنيه.
كانت هذه تفاصيل خبر بأسعار تبدأ من 446 ألف جنيه.. "هيونداي" الكورية تكشف الستار عن "سوناتا" الجديدة كلياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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