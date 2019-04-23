بالصور.. تعرف على أحدث سيارة فان فارهة من "لكزس" اليابانية

كتب: باسل الحلواني

أزاحت عملاق صناعة السيارات اليابانية "لكزس"، الستار عن أيقونتها الفان الجديدة الفارهة "LM"، والتي تعتمد بشكل كبير في تصميمها على موديل تويوتا الشهير "الفارد".

وتعتمد السيارة على نوعين من المحركات، الأول V6، يعمل بالبنزين، سعته 3.5 لتر، والثاني هايبرد سعته 2.5 لتر.

ومن المنتظر أن يتم طرح "LM"، بنسختين،

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النسخة الأولى رباعية المقاعد، والثانية نسخة عائلية سباعية المقاعد.

ويتوافر في الفان الجديدة العديد من الكماليات، في مقدمتها شاشة عرض قياس 26 بوصة، ونظام ملتيميديا، وتكييف لمسي مزود بلوحة تحكم مثبتة في الكونسول.