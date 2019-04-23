“بالصور” بوجاتي ديفو بقوة 1500 حصان تحت الاختبار في الصحراء

الخليج ٣٦٥ نت – بوجاتي ديفو أبهرت العالم عند تدشينها في مهرجان بيبل بيتش العام الماضي بتصميمها الجريء الذي يحسن من أدائها الايروديناميكي مقارنة بشيرون المذهلة بالفعل، ولكن لم تظهر ديفو للعيان منذ ذاك الحين.

والآن تعود الهايبركار للساحة الإعلامية مجدداً مع كشف بوجاتي عن صور لديفو أثناء اختبارات الحرارة المرتفعة في الصحراء.. لا نعلم موقع هذه الاختبارات، ولكن بوجاتي قالت أن ديفو تمر بـ “ساعات وساعات” من اختبارات السرعة المرتفعة فوق 250 كم\س في درجات حرارة تفوق الـ 40 للتأكد من صلابتها وثبات أدائها في هذه الظروف القاسية.

من المستبعد أن السيارة ستمر بهذه الظروف في الواقع ولكن بوجاتي ترغب في التأكد وتغطية جميع الاحتمالات.. ويُذكر أن الشركة تنوي إنتاج 40 نسخة فقط منها تم بيعهم جميعاً بالفعل، أو معظمهم، مع عرض وكالة ألمانية لنسخة محجوزة مسبقاً بسعر 7,872,508 دولار، أو ما يعادل 29.5 مليون ريال.

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ما الذي يميز ديفو عن شيرون؟، محرك W16 تيربو الرباعي يبقى كما هو بقوة 1,500 حصان، ولكن ديفو أخف في الوزن، ما يسمح بأداء أفضل في المنعطفات، مع تحسين قوة الدفع السفلية.

وسيبدأ توصيل طلبيات الهايبركار النادرة في أواخر العام أو بداية 2020.