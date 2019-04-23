ماهي الإجراءات التي يقوم بها الطيار قبل الرحلة؟

الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني أن الطيار التجاري يقوم بعدة إجراءات قبل الإقلاع بالطائرة، حيث يصل إلى مركز العمليات الجوية بالمطار قبل الرحلة بساعة ونصف على الأقل، ليقوم بالتالي: مراجعة وثائق الرحلة: وتشمل: إذن الترحيل الجوي: يحتوي على رقم الرحلة، ومعلومات الطائرة وحالتها الفنية، وخط سير الرحلة، والمطار البديل للهبوط، وبيانات طاقم الطائرة، والأحوال الجوية. مراجعة خطة الطيران. مراجعة النشرة الملاحية والملاحظات التي تؤثر بالمطارات والمسارات الجوية. التوجه إلى الطائرة: يتوجه الطيار إلى الطائرة المعنية قبل موعد الرحلة بساعة على الأقل.

يتوجه الطيار إلى الطائرة المعنية قبل موعد الرحلة بساعة على الأقل. فحص الطائرة: كمراجعة سجل صيانة الطائرة وفحصها من الداخل والخارج؛ للتأكد من صلاحيتها للطيران وتجهيزها وتوقيع وثيقة قبول الطائرة.

كمراجعة سجل صيانة الطائرة وفحصها من الداخل والخارج؛ للتأكد من صلاحيتها للطيران وتجهيزها وتوقيع وثيقة قبول الطائرة. تصعيد المسافرين: يعطي كابتن الطائرة الإذن بتصعيد الركاب بعد التأكد من إتمام الفحص الأمني وفحص السلامة لمقصورة الركاب وتزويد الطائرة بالخدمات.

يعطي كابتن الطائرة الإذن بتصعيد الركاب بعد التأكد من إتمام الفحص الأمني وفحص السلامة لمقصورة الركاب وتزويد الطائرة بالخدمات. المغادرة: بعد اكتمال تصعيد الركاب والحقائب وإغلاق الأبواب، يطلب الطيار الإذن من برج المراقبة الجوية بالمغادرة والسماح بتشغيل المحركات؛ تمهيداً لسحب الطائرة والاتجاه إلى المدرج للإقلاع.

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