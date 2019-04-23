هل المخالفات المرورية تعيق إجراءات السفر؟

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعل الحساب الخاص بخدمات الجوازات الإلكترونية “أبشر” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع سؤال وجّهه أحد المواطنين حول إذا كان بإمكانه الحصول على تفويض سفر وهو عليه مخالفات مرورية.

وجاء رد الحساب، قائلاً: “المخالفات المرورية لا تعيق إجراءات سفر المواطنين لخارج المملكة، وتصريح السفر إلزامي لمن هم دون السن القانونية 21 عاماً من الشباب”.