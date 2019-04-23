"تيسلا" تريد إطلاق خدمة سيارات أجرة ذاتية القيادة كليا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا" إلون ماسك

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا" إلون ماسك الاثنين أن مصنّع السيارات الكهربائية سيطلق خدمة حجز سيارات أجرة ذاتية القيادة في العام 2020.

وقال ماسك خلال تقديم المشروع للمستثمرين "يمكنني بكل ثقة أن أعلن عن مشروع +روبوتاكسي+ للعام المقبل بكل ثقة".

وتعتمد الفكرة على مبدأ منصة حجز سيارة أجرة مع سائق مثل الخدمة التي تقدمها "أوبر" ولكن في هذه الحالة... بدون سائق.

وهو يريد الحصول على إذن لإطلاق هذه الخدمة في بعض أنحاء الولايات المتحدة شرط أن يكون مالكو "تيسلا" الحاليون الذين يملكون سيارات مستقلة جاهزين لإعارة سياراتهم.

وأوضح أن "تيسلا" تنشئ تطبيقا من شأنه أن يسمح لأصحاب السيارات المشاركة في التجربة بالحصول على أرباح مادية.

وكشفت الشركة المصنعة أيضا عن لوحة كمبيوتر تضمن "قيادة ذاتية مستقلة كليا".

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وعلق ماسك على مشروع "روبوتاكسي" أن هذه اللوحة هي جزء من استراتيجية الشركة لإدخال السيارات المستقلة كليا في الاتجاه العالمي السائد.

ورغم أن "تيسلا" توفّر استقلالا جزئيا في قيادة سياراتها، لكن مسألة القيادة المستقلة بالكامل لا يزال دونها الكثير من العقبات التقنية والقانونية التي يجب التغلب عليها.

وقال ماسك إن الرقاقة التي صممت خصيصا للسيارة ووصفها بأنها الأفضل، شكّلت خطوة بارزة في القيادة الذاتية.

وأوضح "في البداية يبدو الأمر غير مرجح... فكيف يمكن أن +تيسلا+ التي لم تصمم شريحة من قبل أن تصمم أفضل رقاقة في العالم؟ لكن بموضوعية هذا هو ما حدث".

وستزرع هذه الرقاقة بشكل تدريجي في كل سيارات "تيسلا" لتحسين نظامها.