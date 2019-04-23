كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيا تكشف عن سيارة جديدة بمواصفات خيالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة "كيا موتورز" ثاني أكبر منتج للسيارات في كوريا الجنوبية، عن سيارتها الاختبارية الجديدة، وتعد واحدة من أكثر السيارات الكهربائية الكروس أوفر تميزًا في العالم.

وقدمت الشركة الكورية السيارة الجديدة التي أطلقت عليها اسم "Habaniro" لزوار جناحها بمعرض نيويورك الدولي للسيارات المقام حاليًا ويمتد حتى الثامن والعشرين من أبريل.

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وبحسب موقع قناة "روسيا اليوم" بالعربية، فإن تصميم كيا "Habaniro" الاختبارية يبرزها وكأنها إحدى المركبات المستخدمة في أفلام الخيال العلمي، حيث تمتلم هيكلًا انسيابيا أنيقا بأربعة أبواب تفتح جميعا للأعلى، ومصابيح أمامية شريطية الشكل تمتد بطول المقدمة.

أما المقصورة التي تتسع لـ5 أشخاص، فتم تزويدها بمقاعد شبيهة بمقاعد الطائرات وواجهة قيادة متطورة مكونة من لوحة إلكترونية كبيرة تعمل باللمس وعجلة قيادة أشبه بمقود الطائرات تقنيات متطورة تسمح بعرض المعلومات التي تتعلق بأنظمة تحديد المواقع والسرعة وأنظمة الملتيميديا على الزجاج الأمامي المقابل للسائق.

وتشير تقارير إلى طرح السيارة الجديدة في الأسواق العام المقبل بمحرك كهربائي بعزم 200 حصان أو أكثر بقليل، وبطارية تكفيها لقطع 480 كلم بالشحنة الواحدة.