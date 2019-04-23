كتب: باسل الحلواني أعلنت شركة صناعة السيارات الألمانية فولكس فاجن، عن طرح طراز خاص من سيارتها الكومبي الشهيرة رباعية الدفع "باسات فاريانت". ومن المنتظر أن يتم طرح السيارة بنوعين من المحركات، الأول بنزين، والثاني ديزل، وكلاهما 2 لتر. بنوعين من المحركات، الأول بنزين، والثاني ديزل، وكلاهما 2 لتر. وتضم السيارة مجموعة من التجهيزات، منها كاميرا أمامية ونظام مراقبة النطاق المحيط ومساعد توجيه الركن ومساعد تغيير حارة السير ومنظم مسافة الأمان. وحددت الشركة شهر مايو القادم، كموعد لطرح السيارة رسمياً في الأسواق، على أن يتم طلائها بلون رمادي مع عناصر تصميمية تكتسي باللون الأسود. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "فولكس فاجن" تطرح طرازاً خاصاً من "باسات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.