"رينو للشاحنات" تطلق طرازات ٢٠١٩ بالشراكة مع "تراينجل"

كتب: باسل الحلواني

كشفت شركة تراينجل للمعدات الثقيلة، وكيل العديد من العلامات التجارية العالمية فى مجال المعدات الثقيلة، بالشراكة مع رينو للشاحنات، عن إطلاقها أحدث طرازات الشاحنات الثقيلة فى مصر تلبية لمتطلبات مشروعات التطوير والبنية التحتية المتنامية فى مصر.

وتم تدشين طرازات، C، D، K، والمعروفة عالمياً بمتانتها وتحملها لأصعب ظروف التشغيل والخدمه الشاقه مع اقل تكاليف صيانة وبالطبع أقل إستهلاك وقود، لتصبح بذلك الشريك الفعال للعملاء في زيادة الإنتاجية والربحية والتي ستنعكس ايجابيا علي أرباحهم النهائية.

وزودت تلك الطرازات بأحدث التقنيات في عالم الشاحنات لتقدم تجربة متميزه يعتمد عليها المالك والسائق كسهولة القيادة، الراحة، تحمل الأوزان الثقيلة، والقدرة على مواجهة مختلف ظروف التشغيل ووعورة الطرق.

وفى كلمته التى ألقاها خلال حفل إطلاق الطرازات الجديدة، قال المهندس عمرو الطويل، العضو المنتدب لمجموعة شركات تراينجل: "تأتي شراكتنا مع رينو للشاحنات فى إطار التوسع الذي تشهده مصر بالتزامن مع زيادة مشروعات التطوير والتنمية فى إطار رؤية مصر ٢٠٣٠، وهذه الشراكة القيمة ستؤدي إلى تحقيق المزيد من الفاعلية فى مجال النقل الثقيل، والتي تأتي استجابةً للمتطلبات المتزايدة فى مجال المقاولات والتطوير بالبلاد. مما يضمن حصول عملاءنا على شاحنات تتميز بخدمه شاقه فعالة، معمرة، واقتصادية فى استهلاك الوقود".

وتعد رينو للشاحنات، جزءاً من مجموعة فولفو، وهي واحدة من أكبر مصنعي الشاحنات والحافلات والمعدات الثقيلة والمحركات الصناعية والبحرية فى العالم. وتمتلك رينو للشاحنات خبرة تزيد عن قرن من الزمان فى تقنية تصنيع الشاحنات، مما يؤهلها لتقديم نطاق واسع من الشاحنات وخدمات ما بعد البيع التي يتم تصميمها خصيصاً لتتوافق مع المتطلبات المحلية والإقليمية فى مجالات التوزيع، المقاولات، و النقل على الطرق السريعة.

وعلَق غريغوار بليز، رئيس رينو للشاحنات فى الشرق الأوسط: "أصبحت مصر خلال السنوات الأخيرة سوقاً استراتيجياً لشاحنات رينو باعتبارها سوقاً محورياً فى الشرق الأوسط، ولذلك فنحن سعداء للغاية باختيار شريك مثل

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تراينجل للمعدات الثقيلة التى ستشرف على المرحلة القادمة من رحلتنا فى مصر، وتعد الطرازات التى نطلقها اليوم من استثماراتنا الكبرى التى تقدم نطاقاً واسعاً من الخيارات والحلول لمختلف الاستخدامات. إن خواص شاحنات رينو للتطبيقات الشاقة تم تصميمها لتفي باحتياجات مشروعات البناء والمقاولات ذات الإيقاع السريع الذي تتمتع به مصر حالياً، ومع ارتفاع تكاليف الوقود، فنحن فخورين بأن نعلن أن الشاحنة من طراز "" بالتحديد قد أثبتت قدرتها على توفير استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى ٧٪".

وفى بداية الشهر الحالي، قامت رينو للشاحنات بدعوة ١٠ من عملاءها فى مصر لتجربة شاحناتها الجديدة فى فعاليات Xperience Days 2019، والتى أقيمت فى مملكة البحرين بحضور ٤٥٠ عميل من مستخدمي الشاحنات من حول العالم ليخوضوا تجربة فريدة. بدأت الفعالية بتجربة القيادة لأحدث طرازات شاحنات النقل للمسافات الطويلة "C" إلى جانب طراز البناء والمقاولات "K"، أعقبتها ورش عمل تناولت حلول النقل المختلفة من رينو للشاحنات، والتى ناقشت خصائص مثل الأمان، تخفيض استهلاك الوقود، خدمات ما بعد البيع، والخدمات التمويلية.

شاحنات فئة "D" (لأعمال التوزيع)

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هكذا يأتي الأخ الصغير في عائلة شاحنات رينو بوزن إجمالي يتراوح بين 13 و 18 طن، و بقدرات 190 إلى 280 حصان بفضل اثنين من المحركات بسعات (5 لتر و 7 لتر).

تأتي هذه الشاحنات الصلبة في صورة 2×4، 4×4 مع ناقل حركة يتيح ٦ او ٩ سرعات ليناسب المتطلبات المختلفة. و تتيح شاحنات الفئة "D" لقائديها سهولة الحركة والمناورة في شوارع المدينة وكأنها مركبة قيادة تحمل حتي 13 طن من البضائع، وقواعد عجلات بطول 3.5 متر إلى

6.8 متر. اتساع كابينة القيادة لتبلغ ٢.١ مترا. وتمتاز الشاحنة بارتفاع أرضي مناسب لا يؤثر علي سهولة دخول الكابينة لتعزيز راحة السائق.

الشاحنات فئة "C" (المسافات الطويلة وأعمال التشييد)

قاسية على الطرقات ولطيفة مع السائقين، بوزن إجمالي يتراوح بين ١٨ الي ١٠٠ طن ومحركات بسعات (7 لتر، 11 لتر و 13 لتر) وبقدرات 280 إلى 500 حصان تنتقل الى محاور الدفع عبر علبة تروس الية "Opti-Driver" مؤلفة من 12 سرعة امامية و 3 سرعات خلفية. رؤوس جر وشاحنات بدفع ( 2×4 ، 2×6 ، 4×6 ، 4×8). هيكل رئيسي بأبعاد(300 × 90 × 8 مم) وتقويات اضافية الأطوال (277 × 80 × 5 مم) محمول على تعليق ميكانيكي او هوائي.

توفر كابينة الشاحنة تجربة قيادة أكثر راحة، بعرض يتراوح من ٢.٣ مترا الي ٢.٥ مترا. أيضا تعتبر صلابة الاكصدام الأمامي إحدى أهم مميزات الشاحنة. و من معايير الأمان القياسية، فرامل التوقف الكهربائية "EPB"، التي تعمل تلقائيًا عند توقف المحرك. بالإضافة إلى التفعيل التلقائي للمصابيح الأمامية ومساحات الزجاج الأمامي ومصابيح الاضاءة المساعدة. كما يمكنك ضمان السلامة علي الطريق بفضل نظام مراقبة ضغط الإطارات "TPMS" ونظام الفرامل المتقدم للطوارئ "AEBS".

الشاحنات فئة "K" (النقل الثقيل ، الإنشاءات الثقيلة والتعدين)

تأتي السيارة بوزن إجمالي يتراوح بين 21 و 120 طن (160 طن تحت ظروف معينة) ومحركات بسعات (11 لترو 13 لتر) و بقدرات 330 إلى 500 حصان تنتقل الى محاور الدفع عبر علبة تروس الية "Opti-Driver" مؤلفة من 12 سرعة امامية و 2 سرعات إضافية "Opti-Driver X-tended".

وزود صندوق التروس الخاص به على برنامجين في واحد، والذي يضمن السلاسة في تغيير السرعات على الطرق السريعة و بذلك تضمن الاقتصادية فى استهلاك الوقود. و على الطرق الوعرة عن طريق الاستغلال الامثل لعزم صندوق التروس وبدون اهدار لوقت التعشيق. رؤوس جر وشاحنات بدفع ( 2×4 ، 4×4 ، 4×6 ، 6×6 ، 4×8، 6×8، 8×8). يسمح المصد الأمامي الصلب بالكامل بزاوية اقتراب تصل إلى 32 درجة وزيادة الخلوص الأرضي إلى 395 مم. و من معايير الأمان القياسية، فرامل التوقف الكهربائية "EPB"، التي تعمل تلقائيًا عند توقف المحرك. بالإضافة إلى التفعيل التلقائي للمصابيح الأمامية ومساحات الزجاج الأمامي ومصابيح الاضاءة المساعدة. كما يمكنك ضمان وقت التشغيل والإنتاجية على الطريق بفضل نظام مراقبة ضغط الإطارات "TPMS".