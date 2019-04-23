حقيقة الصور المنتشرة لنيسان باترول 2020

الخليج ٣٦٥ نت – انتشرت مؤخراً صور ادُّعي أنها تعود إلى نيسان باترول 2020 الجديدة كلياً، لذا قمنا بالتقصي للتأكد من صحتها كون اختلافات التصميم بدت محدودة جداً. وبالفعل، وجدنا وسائل الإعلام اليابانية تناقلت بأنها فئة جديدة لباترول 2019 تدعى تورينق مخصصة للشرق الأوسط، ولا علاقة لها بالشكل الجديد لـ SUV الطرق الوعرة. كما تواصلنا مع نيسان للسؤال عمّا إذا كانت نيسان باترول تورينق ستتوفر بأسواقنا أم لا، وقد أكدوا لنا بأنها لن تتوفر لدينا وقد تتاح لدى دول خليجية أخرى، حيث تعدُّ فئة التيتانيوم هي الأكثر تميزاً بالسعودية حالياً والتي غطينا وصولها إلى الوكلاء سابقاً. وأخيراً فقد ذكرت لنا مصادر أخرى رأت تصميم نيسان باترول الجيل السابع بأنها ستكون مختلفة كلياً عمّا هي حالياً ولن تكون مجرد تحديث فيس ليفت.

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