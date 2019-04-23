“بالفيديو” اشتعال النيران في سيارة “تيسلا” بأحد المواقف بمدينة شنغهاي الصينية

الخليج ٣٦٥ نت – انتشر مقطع فيديو يُظهر لحظة اشتعال النيران في سيارة “تيسلا” أثناء توقفها في أحد المواقف بمدينة شنغهاي الصينية مساء أمس الأحد.
وأظهر الفيديو السيارة “تيسلا” بيضاء اللون متوقفة داخل موقف قبل أن يخرج الدخان من أسفلها ومن ثم تنفجر وتشتعل فيها النيران.
وأخيراً، فقد أرسلت الشركة الأمريكية المصنعة للسيارات الكهربائية فريقاً للتحقيق في الأمر، وأبانت أنه بحسب المعلومات المتوفرة لديها لم يُصب أي شخص في الحادث.
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