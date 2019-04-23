“بالفيديو” سرقة سيارة تركها صاحبها بوضع التشغيل في الرياض

الخليج ٣٦٥ نت – تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فیديو، يُظهر قیام أحد الأشخاص بسرقة سيارة تركھا صاحبھا في وضع التشغیل أمام أحد المحال التجارية شرق مدينة الرياض. ووثّق الفيديو سیارة من نوع إلنترا تركها صاحبها ودخل أحد المحلات، ثم جاء بعد ذلك شخص لينطلق بها بكل سهولة، وذكر مغردون أن واقعة السرقة كانت في شارع النھر بحي الندوة شرق العاصمة الرياض.

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