إغلاق 15 محطة وقود في الرياض.. والسبب؟

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت أمانة منطقة الرياض عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قيام بلدية نمار بالتأكد من تطبيق اشتراطات محطات الوقود وتطويرها، والبالغ عددها 86 محطة. وخلال هذه الجولة تم التأكد من تطبيق 62 محطة للشروط وأُغلقت 15 محطة اغلاق جزئي لحين اكتمال تطبيق الاشتراطات، بالإضافة إلى إغلاق 9 محطات بشكل كلي لعدم التجاوب.

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