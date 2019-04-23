رولزرويس فانتوم تحصل على تعديل ياباني باسم “الثور الأسود”

الخليج ٣٦٥ نت – تعرف شركة تعديلات السيارات اليابانية Wald International بتفضيلها لسيارات رولزرويس فائقة الفخامة، وهو ما يستمر خلال أحدث تعديلاتها عبر هذه النسخة المميزة من طراز فانتوم التي أعلنت عنها مؤخراً.

لم تقم الشركة حتى الآن بإطلاق أي نسخة معدلة من الجيل الثامن والأحدث من فانتوم، وهو ما تم إصلاحه عبر إطلاق نسخة Black Bison “الثور الأسود” مؤخراً بشكل يزيد من جاذبية السيدان الفخمة الكاملة.

تم الكشف عن هذه النسخة الفريدة من فانتوم مؤخراً خلال معرض أوساكا للسيارات الياباني، حيث يتبع التصميم نمط شركة Wald المعتاد بتعديلات الأجيال السابقة من فانتوم.

حصلت رولزرويس فانتوم بمقدمتها على مصد معاد تصميمه مع ناشر مدمج ذو منافذ تهوية كبيرة، فيما نرى زخارف من الكروم على الأطراف المدببة نحو الداخل، مع وجود زخارف مماثلة على كل من النواشر الجانبية والمصد الخلفي.

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وبالحديث عن المصدر الخلفي، نجد أنه قد صار أكثر جموحاً من خلال إضافة مشتت ضخم من فوهات عادم سميكة وشبك سفلي للحفاظ على التناسق مع المقدمة، بجانب إضافة عحلات Wald I13-F قياس 24 إنش المصقولة مع إطارات Toyo Proxes STIII قياس 295/30 R24 وزخارف كرومية تطابق الأخرى المنتشرة في أرجاء الهيكل.

هذا وقد ساهمت كافة هذه التعديلات بخفض ارتفاع السيارة دون تعديل أي من قطع نظام التعليق الهوائي، مع طلاء الخارجية بالكامل باللون الأسود المطفي وإضافة نوافذ مظللة ومصابيح أمامية داكنة مع شعارات وشارات سوداء، ما يتضمن تمثال روح النشوة الذي أصبح مغطى باللون الأسود تماماً.