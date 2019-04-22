كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجربة قيادة بورش كايين الجديدة موديل 2019 (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضمن مجموعة من المراجعات وتجارب القيادة لعدد من السيارات الجديدة الحالية بالأسواق والتي نشرها موقع CarsGuide الاسترالي، ظهرت مراجعة وتجربة قيادة لموديل 2019 من بورش كايين، وهي سيارة SUV تتمتع بالأداء القوي وقدر عالي من الفخامة والرفاهية.

جدير بالذكر أن هذا الموقع الاسترالي اعتاد تقديم مراجعات جيدة للسيارات من وجهة نظر السائق الذي سيستخدم هذه السيارات بشكل يومي لعدة ساعات، لذلك يركز الفيديو على أجزاء مختلفة من السيارة قد لا تظهر أو تبدو واضحة للبعض من مجرد مشاهدة صور أو فيديوهات للسيارة التي يسعى لشرائها.

ويمكنك مشاهدة الفيديو التالي لمعرفة كل التفاصيل عن هذا الموديل من بورش كايين وأهم مميزاته من وجهة نظر السائق.