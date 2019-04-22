كيا: اوبتيما 2020 الجديدة كلياً ستكون مبهرة

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الخليج ٣٦٥ نت – دشنت هيونداي مؤخراً أحدث أجيال سيدان سوناتا متوسطة الحجم، وهو ما يعني بأن موعد الكشف عن الجيل الخامس من كيا اوبتيما المستندة على نفس منصتها ليس ببعيد عنا.
جاءت سوناتا السابقة مع تصميم محافظ قبل أن تنتقل في جيلها الجديد للشكل الراقي مع التصميم السلس، وهو ما أدى لقيام مجلة carbuzz الأمريكية مؤخراً بسؤال مايكل كول، الرئيس التنفيذي للعمليات ونائب رئيس كيا الولايات المتحدة، عن ما يمكن أن نتوقعه من الجيل القادم من اوبتيما.
أجاب مايكل على هذا السؤال قائلاً بأن التصميم سيكون الأمر الأساسي الذي سيتم التركيز عليه بقوة لنرى شكل جمالي جذاب، حيث أنه لدى رؤية الناس لاوبتيما الجديدة كلياً، سيشعرون بالانبهار على الفور، وهو ما يأتي بالطبع أثناء صيحة انخفاض مبيعات شريحة السيارات السيدان، لذا من المهم للغاية التركيز على تطوير مظهر السيارات، خاصة أن التصميم هو أحد أكبر العوامل التي ساعدت على نهوض مبيعات كيا عالمياً.
كيا اوبتيما 2019:
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