كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوجاتي تختبر "ديفو" الجديدة في الأجواء الحارة عند درجة 40 مئوية! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتبر بوجاتي ديفو من السيارات المطلقة للأداء العالي ولم تنتج الشركة الفرنسية سوى 40 نسخة من سيارتها محدودة الانتاج.

يبدو أن بوجاتي سوف تتأخر قليلاً بالبدء بإنتاج سياراتها وتوصيلها للعملاء، والسبب أن الشركة تختبر ديفو في الأجواء الحارة في طرق صحراوية لم تكشف الشركة عن مكانها.

تخضع ديفو لاختبارات الأداء القصوى بسرعات تصل إلى 380 كم/س، وفي معظم الوقت بسرعات تتجاوز 250 كم/س. كل ذلك في درجات حرارة تتجاوز 40 درجة مئوية.