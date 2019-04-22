كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في هذا الموعد.. فولكس فاجن تكشف عن سيارتها الكومبي الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة فولكس فاجن عن موديلها الخاص R-Line Edition من سيارتها الكومبي ذات الدفع الرباعي Passat Variant.

وأوضحت الشركة الألمانية أن الموديل الخاص R-Line Edition يتوفر بأقوى محركات البنزين والديزل؛ حيث يضم برنامج الدفع محرك ديزل سعة 2.0 لتر وبقوة 240 حصان، ومحرك بنزين بنفس السعة وبقوة 272 حصان. ويعمل كلا المحركين ضمن نظام الدفع الرباعي.

ويتميز الموديل الخاص R-Line Edition من خلال الطلاء الرمادي مع عناصر تصميمية تكتسي باللون الأسود لخلق تباين مثير يخطف الأنظار، مثل السقف وسبويلر حافة السقف وقضبان السقف والناشر الخلفي، كما تقف السيارة على جنوط من معدن خفيف قياس 19 بوصة تكتسي باللون الأسود أيضا.

وتزخر المقصورة الداخلية بالعديد من مظاهر التميز والفخامة مثل المقاعد الرياضية للقائد والراكب الأمامي والكسوات الجلدية الفاخرة، مع دواسات من الفولاذ.

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وتتمتع قمرة القيادة بأجهزة رقمية، ونظام ملاحة قياس 9.2 بوصة، مع نظام القيادة „Travel Assist“، والذي تصبح بفضله السيارة واحدة من أولى السيارات، التي تصل إلى سرعة 210 كلم/س بنظام قيادة شبه آلي.

ويشتمل نظام „Travel Assist“ على كاميرا أمامية ونظام مراقبة النطاق المحيط ومساعد توجيه الركن ومساعد تغيير حارة السير ومنظم مسافة الأمان.

وتضم باقة التجهيزات القياسية أيضا كشافات ماتريكس بتقنية LED وممتص الصدمات المتوائم “DCC”.

ومن المقرر أن تطرح فولكس فاجن الموديل الخاص R-Line Edition من الكومبي ذات الدفع الرباعي Passat Variant خلال شهر -مايو القادم، غير أنها لم تكشف بعد عن الأسعار.