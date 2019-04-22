أسعار السيارات المحطمة بأفلام فاست آند فيوريس

الخليج ٣٦٥ نت – أثارت العديد من السيارات التي ظهرت في سلسلة أفلام “فاست آند فيوريس” الشهيرة التي بدأت عام 2001، اهتمام كبير على مستوى العالم، حيث كانت هذه السيارات نسخاً معدلة من سيارات معروفة بشكل فعلي بالأسواق العالمية؛ لتخدم العمل السينمائي الأشهر لجمهور السيارات على مستوى العالم.

وإليك العديد من السيارات التي تم تهشيمها في سلسلة الأفلام الشهيرة، مع معرض لأسعارها وقت تنفيذ العمل:

نيسان سكاي لاين GT- R R34: كانت من أشهر السيارات التي ظهرت في سلسلة الأفلام هذه، وظهرت في الجزء الثاني في مطاردة قادها أحد أبطال العمل مع شاحنة ضخمة، تم إنتاجها عام 1999 وبلغ سعرها 70 ألف دولار تقريبًا، إلا أن فريق عمل سلسلة الأفلام نجح في الحصول عليها بسعر لا يتجاوز 20 ألف دولار.

ميتسوبيشي إكليبس 1995: تم تصنيع هذا الموديل بالتعاون مع شركة “ديمون ستار موتورز”، وظهرت السيارة أثناء إحدى المطاردات في الجزء الأول من السلسلة الذي عرض عام 2001، وكان سعرها 23 ألف دولار تقريبًا عام 1995، وتم إضافة بعض التعديلات لها بقيمة 10 آلاف دولار.

دودج تشارجر 1970: كانت من بين السيارات التي قادها النجم العالمي “فان ديزيل” بأحد أجزاء الفيلم، وتم إضافة العديد من التعديلات الفنية والشكلية في التصميم الخارجي للسيارات التي أنتجت في سبعينيات القرن الماضي، ليصل سعرها الإجمالي إلى نحو 42 ألف دولار وقت تنفيذ العمل. Advertisements

فورد موستانج فاستباك: واحدة من الإصدارات التي تم إنتاجها في عام 1967 بواسطة الشركة الأمريكية العملاقة، ووصل سعر هذه النسخة الرائعة من السيارة الشهيرة إلى نحو 41 ألف دولار بعد إضافة العديد من التعديلات الفنية.