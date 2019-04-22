“الكهرباء” 30 سيارة و10 ملايين كيلو وات مجاناً.. لمن يسجل في خدمة “حسابي”

الخليج ٣٦٥ نت – أطلقت الشركة السعودية للكهرباء خدمة “حسابي”، التي تُتيح نقل الحساب للمستفيد الفعلي سواء كان مالكاً أو مستأجراً من خلال تسجيل اسم عداد الكهرباء باسمه في الخدمة؛ بهدف تحديد المستفيد الفعلي من الخدمة الكهربائية، وتحديد المسؤولية المالية المترتبة على استهلاك الخدمة.

وقامت الشركة بتحفيز مشتركيها للتسجيل في الخدمة من خلال الدخول في سحب على جوائز تشمل، 30 سيارة و10 ملايين كيلو وات/ساعة ستُقدم مجاناً إلى 1000 مشترك شهرياً.

يُذكر أن خدمة “حسابي” تهدف أيضاً إلى تمكين المستهلك من الحصول على جميع خدمات الشركة وإنهاء معاملاته إلكترونياً.