كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فولكس فاجن تكشف عن سيارتها "Tarok" الاختبارية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في حين تعمل فولكس فاجن على تطوير Tarok بهدوء مع شركائها، كشفت الشركة عن نسخة إختبارية للبيك أب المتوسطة بتصميم متميز.

من حسن الحظ أن فولكس فاجن تنوي بالفعل إطلاق هذا التصميم إلى الأسواق، بالطبع مع بعض التعديلات البسيطة، ولنبدأ بالحديث عن أهم ما يميز تاروك، صندوق الأمتعة، فقد قام مهندسو الشركة الألمانية بدمج الصندوق بهيكل السيارة ما أعطاها تصميم مدمج جميل لا تحمله أي سيارة من هذا النوع. كما وفر حيز أمتعة واسع بطول 1,206 مم ويمكن توسعته أكثر من خلال طي مقاعد الصف الثاني ليصل إلى 1,861 مم.

التصميم العام للسيارة أصبح مألوفاً من فولكس فاجن التي تستعمل مصابيح أمامية مزدوجة. مع شبك مقسوم أفقياً يحمل شعار الشركة المضيء وصدام أمامي يحمل اسم السيارة.

مبدئياً وفرت فولكس فاجن خيارين من المحركات للسيارة، محرك 1.4 لتر تيربو سنتج 148 حصان ومحرك ديزل 2.0 لتر تيربو بنفس قوة المحرك الآخر، ومن المتوقع وصول المحركين عند إطلاق السيارة الإنتاجية.