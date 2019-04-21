"جاكوار I-PACE" تفوز بثلاثية غير مسبوقة في جوائز سيارة العام العالمية 2019

كتب: باسل الحلواني

حققت سيارة جاكوار I-PACE الكهربائية بالكامل فوزاً ثلاثياً تاريخياً في جوائز سيارة العالم العالمية 2019، ولم تكتفي السيارة بلقبي "سيارة العام العالمية 2019" و"أفضل تصميم في العالم" فقط – لتعادل إنجاز سيارة F-PACE في عام 2017 – ولكنها حصلت على لقب "أفضل سيارة خضراء" أيضاً.

سيارة I-PACE هي أول سيارة على الإطلاق تفوز بثلاثة ألقاب ضمن جوائز سيارة العام العالمية منذ 15 عاماً من تاريخ الجائزة.

ويأتي الفوز الأخير لسيارة I-PACE، الذي مُنح لها ضمن معرض نيويورك الدولي للسيارات بتصويت هيئة مؤلفة من 86 صحفي سيارات من 24 بلداً، بعد أسابيع فقط من فوزها بجائزة سيارة العام الأوروبية، ليؤكد كونها أكثر السيارات الكهربائية المطلوبة في العالم.

وقال رالف سبيث، الرئيس التنفيذي لشركة "جاكوار لاند روفر": "إنه شرف كبير أن تحصل سيارة جاكوار I-PACE على هذه التكريمات الثلاث من لجنة تحكيم جوائز سيارة العام المرموقة. لقد بدأنا بشكل مثالي، لننتقل نحو رؤية ‘الوجهة صفر‘؛ صفر انبعاثات، وصفر حوادث، وصفر ازدحام. سيارة I-PACE هي أولى خطواتنا نحو تحقيق هذه الرؤية، وجاءت فكرتها حين كانت السيارات الكهربائية مجرد خيار غير دارج. لذا بدأنا من ورقة بيضاء لننشئ علامة فارقة جديدة – أفضل سيارة كهربائية ممتازة في العالم، وفي الوقت نفسه تلائم فعلاً سائقي سيارات جاكوار. والآن، حصول سيارة I-PACE على جوائز سيارة العام 2019، وأفضل تصميم، وأفضل سيارة خضراء، يمنحنا التقدير الفائق الذي تستحقه أولى سياراتنا الكهربائية. أود أن أشكر الفريق الذي قدّم سيارة I-PACE على شغفهم بصناعة سيارة متميزة إلى هذا الحد".

وتجذب سيارة I-PACE، المصممة والمطورة في المملكة المتحدة، زبائن جدد إلى علامة جاكوار، وهي بالنسبة لكثيرين منهم سيارتهم الكهربائية الأولى. حتى الآن، حصل أكثر من 11,000 زبوناً في أكثر من 60 بلداً حول العالم على هذه السيارة، وما تتميز به عبر الجمع بين أداء السيارات الرياضية، وانعدام الانبعاثات، والأناقة الاستثنائية، والجانب العملي الخاص بالسيارات متعددة الأغراض، يجعل من سيارة I-PACE خياراً فريداً من نوعه ضمن فئتها.

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وقال إيان كالوم، مدير التصميم في شركة جاكوار: "تصميم سيارات جاكوار هو على الأغلب أفضل عمل في العالم، ويمكنني أن أقول بصراحة أنني لم أعمل على مشروع آخر وكان بقدر متعة سيارة I-PACE. السيارات الكهربائية تتيح للمصممين حرية غير مسبوقة لإعادة التفكير بالنسب والمظهر الجانبي والتوضيب، وقد استغل فريقي هذه الفرصة إلى أقصى الحدود. الفوز بجائزة أفضل تصميم في العالم 2019، إضافة لجائزتي سيارة العام وأفضل سيارة خضراء، هو اعترافحقيقي بإنجازاتهم".

مظهر سيارة I-PACE المذهل ذي القدمة البارزة، مع الأجزاء الأمامية والخلفية المعلقة القصيرة، والحضور البارز، يمنحها إحساساً درامياً يجعلها متميزة عن بقية السيارات الرياضية متعددة الأغراض. المساحة الداخلية الواسعة، والمتوفرة بفضلة البنية المعدلة لمناسبة السيارة الكهربائية – تكتمل بتفاصيل ممتازة جميلة والإتقان الفائق من جاكوار.

تستخدم سيارة I-PACE بطارية ليثيوم أيون بقوة 90 كيلوواط ويصل مداها إلى 480 كيلومتراً أو 292 ميل (وفق دورة إجراءات الاختبار العالمي لمدى تجانس السيارات الخفيفة)، ويمكن شحنها من 0 إلى 80% في غضون 40 دقيقة (باستخدام التيار المستمر بقوة 100 كيلوواط)، وتحتاج حوالي عشر ساعات لتصل إلى نفس المستوى من الشحن عند استخدام قابس تيار متناوب جداري (7 كيلوواط)، وهو الخيار المثالي للشحن الليلي في المنزل.

وتشمل مجموعة التقنيات الذكية التي تعمل على زيادة مدى السيارة نظاماً لتكييف البطارية مسبقاً، فحين يتم وصل سيارة I-PACE بالشاحن، تقوم تلقائياً برفع (أو خفض) حرارة بطاريتها لتزيد مدى القيادة قبل الانطلاق.

كما حصلت سيارة I-PACE أيضاً على تقييم خمسة نجوم في اختبارات الأمان ضمن البرنامج الأوروبي لتقييم السيارات الجديدة. حيث يوفر تصميم هيكل السيارة مستويات مرتفعة من حماية الركاب، تكملها التقنيات المصممة لحماية مستخدمي الطريق الآخرين والمشاة، بما في ذلك غطاء المحرك القابل للنشر والكبح التلقائي في حالات الطوارئ مع حساسات للمشاة والدراجات.

حصلت سيارة I-PACE على 62 جائزة منذ إطلاقها منذ حوالي العام، بما في ذلك سيارة العام الأوروبية، وسيارة العالم في كل من ألمانيا والنرويج والمملكة المتحدة، وأفضل سيارة كهربائية في العام من مجلة "توب جير" الصادرة من "بي بي سي"، وجائزة "سيارة العام الخضراء" الصينية، وجائزة "أفضل سيارة صديقة للبيئة" ضمن جوائز "أوتوبيست".