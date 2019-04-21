نيسان سنترا 2020 لديها ميزة مأخوذة من GT-R!

الخليج ٣٦٥ نت – خلال فعاليات معرض شنغهاي للسيارات 2019، قامت نيسان بإزاحة الستار عن طراز سيلفي الجديد كلياً، والذي تعد النسخة الصينية من سنترا، وهو ما يساعدنا بمعرفة ما ينتظرنا فور وصول الجيل الجديد من السيدان الشهيرة إلى أسواقنا.

تأتي سنترا الصينية الجديدة كلياً بهيكل عريض أكثر مع مركز جاذبية منخفض لأجل مظهر رياضي للغاية أثناء تحسين التوجيه، حيث تستند لغة التصميم على الثقة والقوة، ما ينتج عنه شكل جانبي عضلي أكثر مع شبك أمامي كبير ونسبة مقاومة للهواء مساوية لطراز GT-R الرياضي الأيقوني، ما سيزيد ثباتها وديناميكيتها على السرعات العالية.

حصلت المقصورة كذلك على تحديث شامل لتحصل على 3 مخارج لمكيف الهواء واثنين من الشاشات التي تتضمن واحدة لمسية 8 إنش لنظام الترفيه المعلوماتي وأخرى رقمية ملونة 7 إنش للعدادات مع القدرة على تقديم اتصال سهل بالهواتف الذكية ودعم الأوامر الصوتية.

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هذا وفيما يتعلق بالأداء، فنجد أن هناك نظام قيادة ذكي جديد كلياً مع ناقل CVT Xtronic، ورغم عدم الإعلان عن معدلات الأداء رسمياً، إلا أن نيسان أكدت تقديم محركها الجديد لتجربة قيادة سلسة وممتعة بفضل تعديلات التعليق والتوجيه وزيادة صلابة الهيكل العامة مع استخدام نظام التحكم الديناميكي المدمج الذي يفعل المكابح فور اكتشاف وجود أي مطبات أو تموجات بالطريق لأجل الحفاظ على ثبات الهيكل وتحسين جودة الركوب.