شرطة جازان تقبض على شاب قام بتحطيم كاميرا “ساهر”

الخليج ٣٦٥ نت – أطاحت شرطة محافظة أبو عريش بمنطقة جازان، بشاب اعتدى وأتلف إحدى كاميرات الرصد الآلي “ساهر” الموضوعة على قارعة أحد الطرقات.
وقام الشاب بتحطيم كاميرا “ساهر”؛ انتقاماً منها بعد رصدها مخالفة مرورية ضده، ولكنه عَقِب تكسيرها تعرض لحادث انقلاب بسيارته، ليقع في يد الشرطة.
وأخيراً، تم التعرف على السيارة التي اُستخدمت في الواقعة وتم توثيقها من قبل كاميرا الرصد الآلي، وتحّفظت الجهات الأمنية على الشاب وتم فتح تحقيق في الحادث؛ لتحويله إلى الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات المناسبة ضده.
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