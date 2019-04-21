كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هكذا يمكنك ملاحظة أضرار الإطارات أثناء القيادة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتمتع الإطارات بأهمية بالغة لسلامة السيارة أثناء القيادة؛ وفقا لما قاله خبير السيارات الألماني كريستيان كوخ.

وفي حالة حدوث أي ضرر بالإطارات أو كان ضغط الهواء بها غير صحيح، يؤثر ذلك بالسلب على تسارع السيارة وعمليات الكبح وتجاوز المنعطفات.

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وأوضح كوخ أنه غالبا ما يمكن ملاحظة أضرار الإطار من خلال تغير مفاجئ في صوت دوران العجلات أو من خلال اهتزازات في السيارة والمقود بشكل ملحوظ.

وأضاف الخبير الألماني أن قائد السيارة عادة ما يلاحظ الضرر في وقت متأخر، أي بعد وقوعه بالفعل، وهنا تظهر أهمية أنظمة مراقبة ضغط هواء الإطارات فيما يخص السلامة المرورية.

ومع هذا فإن هذا الأنظمة لا تعفي أبدا من الفحص المنتظم للإطارات وضغط الهواء بها في المراكز المتخصصة؛ نظرا لأنه مع وجود أجسام غريبة في الإطار، مثل المسامير، قد يحدث أن تختفي هذه الأجسام داخل الإطار وتغلق موضع التسريب، لكن مع قوى الطرد المركزي الكبيرة الناتجة عن السرعات العالية قد يتم إطلاق هذا الجسم الغريب، مما يتسبب في فقدان ضغط هواء الإطار بشكل مفاجئ، الأمر الذي يهدد سلامة وأمان القيادة.