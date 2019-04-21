“تقرير” مرسيدس ستقطع الشراكة مع نيسان وتسرح 10 آلاف موظف!

الخليج ٣٦٥ نت – كجزء من استراتيجية أولا كالينيوس، رئيس مجموعة دايملر مالكة مرسيدس القادم، لخفض التكاليف، تستعد الصانعة الألمانية لإنهاء شراكتها مع تحالف رينو–نيسان.

حسب مجلة Manager Magazin الألمانية، تبحث دايملر عن حلول لتوفير 6.75 مليار دولار (25.31 مليار ريال) بحلول عام 2021 لدى علامة مرسيدس، كما يوجد نية لتوفير 2.25 مليار دولار (8.25 مليار ريال) إضافية في قسم شاحنات دايملر.

من المنتظر أن يتولى أولا كالينيوس منصب ديتر زيتشه في مجموعة دايملر كرئيس لها في شهر مايو المقبل، حيث أنه وكجزء من إجراءات خفض التكاليف الحالية، من المحتمل أن يتم التخلي عن حوالي 10,000 موظف في مختلف أقسام الشركة.

يأتي ذلك بعد تصريح دايملر في فبراير الماضي نيتها اتخاذ تدابير مختلفة لأجل خفض التكاليف بعد انخفاض أرباحها بالربع الأخير من العام الماضي بنسبة 22%، وهو ما أتى بشكل أساسي كنتيجة مباشرة للحروب التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والصين، بجانب ارتفاع تكاليف تطوير السيارات الكهربائية وكذلك معاناة حوالي 30,000 سيارة منتجة بمصنع مرسيدس في مدينة توسكالوسا الأمريكية من مشكلات عديدة بأنظمتها الإلكترونية، ما تطلب إصلاحات عديدة ساهمت في خفض العوائد بمقدار 2.25 مليار دولار (8.43 مليار ريال)، ما قد يساهم أيضاً في خفض مكاسب الربع الأول من العام الجاري بفارق 561 مليون دولار (2.1 مليار ريال).

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هذا وتظل التفاصيل غير معلومة حول كيفية قيام مجموعة دايملر بإنهاء شراكتها مع اتحاد رينو نيسان، رغم أنه من المتوقع أن يتم ذلك من خلال عدم تجديد المشروعات المشتركة للمجموعتين، والتي يعد أحد أهمها هي طرازات بيك اب، نيسان نافارا ومرسيدس X-Class بجانب سمارت فور فور ورينو توينجو المرتبطتان للغاية ببعضهما البعض، في حين قد يعود جزء من سبب إنهاء الشراكة لاعتقال رئيس رينو-نيسان، كارلوس غصن، بالعام الماضي على إثر اتهامات تتعلق بمخالفات مالية، حيث كان ديتر زيتشه، الذي سيعود لرئاسة دايملر في 2021، أحد أكثر الداعمين للمشروعات المشتركة مع التحالف الفرنسي الياباني.