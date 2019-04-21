“بالفيديو” كابتن مارفل تستعرض قدراتها مع اودي اي ترون

الخليج ٣٦٥ نت – تتعاون اودي مع شركة استوديوهات مارفل المعروفة مرة أخرى هذا العام كي ترعى العرض الأول لفيلم Avengers: Endgame المنتظر بشدة من قبل عشاق هذه السلسلة الفريدة من أفلام الأبطال الخارقين حول العالم، وذلك كجزء مكمل لفيلم Avengers: Infinity War السابق.

وعلى أثر شراكة صانعة السيارات الألمانية مع منتجة الأفلام الأمريكية المستندة على قصص مارفل المصورة، أطلقت قناة اودي الولايات المتحدة على يوتيوب فيديو ترويجي بعنوان The Debriefing، والذي تقوم خلاله البطلة الخارقة المدعوة كابتن مارفل بالجلوس مع عميل حكومي كجزء من عملية إعادة تقديمها للمجتمع بعد قضائها عدة عقود بعيداً عن الأرض، حيث تتعرف خلال ذلك اللقاء على أفراد فريق افينجرز والتقنيات الأرضية الحديثة.

بعد ذلك، يقوم العميل بدعوة كابتن مارفل لرؤية SUV اودي e-tron الكهربائية بالكامل، والتي تقوم البطلة الخارقة بشحنها بالكامل في لحظة واحدة عبر قواها الفائقة.

ويأتي ذلك للترويج بشكل مباشر للسيارة الكهربائية الفاخرة الجديدة، وذلك رغم أنها لن تظهر بنسختها الإنتاجية خلال أحداث الفيلم نفسه، حيث سيتم بدلاً من ذلك استخدام نماذج e-tron سبورت باك وe-tron GT الاختبارية، ليكون الرجل الحديدي ” آيرون مان” المدعو أيضاً باسم توني ستارك هو من سيقود الأخيرة.

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هذا ويأتي ذلك بعد أن كان توني ستارك هو من قدم اودي R8 الأيقونية للعالم في 2008، حيث شعر محبي سلسلة مارفل منذ حينها بالانجذاب نحو العلامة الألمانية، لذا تهدف الشركة لجعلهم يشاهدون SUV e-tron الكهربائية بالكامل، فيما يذكر أن فيلم Avengers: Endgame سيبدأ بالتوافر في صالات السينما بداية من يوم 24 ابريل.