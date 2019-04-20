"شانجي" تلحق بـ"سينوفا" وتعلن عن تخفيضات على أسعار "M50"

كتب: باسل الحلواني

أقرت شركة "بودي جروب"، وكيل علامة "شانجي" الصينية في مصر،خصماً على أسعار سيارتها "إم 50"، يصل إلى 12 ألف جنيه، لتلحق بذلك بعلامة "سينوفا" الصينية، التي أعلنت عن تخفيض طراز "إكس 35"، بجميع فئاته منذ قليل.

وشمل التخفيض فئتي السيارة، سواء الفئة التي تعتمدعلى البنزين، أوالفئة التي تعتمد على البنزين والغاز الطبيعي، حيث انخفض سعر "M50" بنزين، إلى 184ألف جنيه، بدلاً من 196 ألفاً، أما الفئة التي تعتمد على الغاز والبنزين، فوصل سعرها إلى 192.300جنيه، بدلا من 204.300 جنيهاً.

وكانت شركة "بايك سينوفا" إيجيبت، قد أعلنت اليوم، عن تخفيضات على أسعار طراز x35، تصل إلى 46 ألف جنيه، حيث تراجع سعر الفئة الأولى "بيزك"، بقيمة 41 ألف

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جنيه، ليصل إلى 229 ألف جنيه، بدلاً من270 ألفاً، أما الفئة الثانية "فاشون"، فتراجعت أسعارها بحوالي 46 ألف جنيه، لتصل إلى 239 ألف جنيه، بدلاً من285 ألفاً.

وبهذا تصبح "شانجي"، العلامة الرابعة التي شهدت أسعارها تراجعاً خلال الشهر الجاري، بعد "سينوفا"، و"لادا"، و"بي واي دي"،.

وكانت شركة الأمل للسيارات، وكيل علامتي "لادا" الروسية، و"بي واي دي" الصينية، في مصر، قد أعلنت عن تخفيضات جديدة على أسعار العلامتين التجاريتين، مطلع "أبريل" الجاري.

شانجي M50