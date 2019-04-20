عرض توفير التوكيلات العالمية على جمس يوكون 2019

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت التوكيلات العالمية للسيارات عرضاً على جي إم سي يوكون 2019 بتوفير 20,000 ريال سعودي، وذلك ضمن عروض شهر رمضان الكريم. ويأتي هذا تحت شعار “حكايتنا حكاية كرم، أنت أصلها”. مواصفات يوكون 2019: قوة كبيرة مع 355 حصاناً وعزم الدوران 519 نيوتن متر.

حقن مباشر متقدم للوقود لتشغيل أكثر هدوءاً وكفاءة محسنة.

نظام التحكم الفعال في استهلاك الوقود، يقوم بتشغيل أربع من بين ثماني أسطوانات في يوكون أو توقيف تشغيلها بحسب الحمولة.

توقيت متفاوت للصمامات يتوافق مع دورات المحرك في الدقيقة وظروف القيادة بهدف تحسين الأداء.

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