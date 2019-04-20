عرض توفير التوكيلات العالمية على شيفروليه تاهو وسوبربان 2019

الخليج ٣٦٥ نت – قدمت التوكيلات العالمية للسيارات عرضاً على كلاً من شيفروليه تاهو وسوبربان موديلات 2019، بتوفير 20,000 ريال​ على السيارتين، وذلك ضمن عروض شهر رمضان الكريم. ويأتي هذا تحت شعار “عروض رمضان دايماً تجمعنا”. مواصفات السيارتين: محرك V8 سعة 5.3 لتر بقوة 355 حصان.

تكنولوجيا التوقيت المتفاوت للصمامات.

استهلاك الوقود بمعدل 9.8 كم/لتر “متنوع” لشيفروليه تاهو، ومعدل 10.3 كم/لتر “متنوع” لشيفروليه سوبربان.

ميزة عرض المعلومات على الزجاج الأمامي.

تنبيه حركة المرور الأمامية.

ميزة تنبيه المنطقة الجانبية العمياء.

تحكم القيادة المغناطيسية متوفر. صورة العرض:

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