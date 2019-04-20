القيادة برخصة منتهية تُعد مخالفة مرورية هذه غرامتها

الخليج ٣٦٥ نت – حذّرت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” من القيادة برخصة غير سارية، حيث يُعد ذلك مخالفة مرورية.
ودعت إدارة المرور إلى ضرورة الحرص على القيادة برخصة سارية الصلاحية حتى لا يتعرض مرتكب المخالفة للغرامة، وهي من 300 إلى 500 ريال سعودي.
وكانت تغريدة المرور، كالتالي: “القيادة برخصة قيادة صلاحيتها منتهية تعد مخالفة مرورية”.
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