موعد تشغيل مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة على هامش الزيارة التفقدية للأمير “بدر بن سلطان” نائب أمير منطقة مكة، لمطار “الملك عبد العزيز الدولي الجديد”، أنه سيتم بدء تشغيل المطار بالكامل قبل نهاية 2019.

وأوضحت أن إجمالي عدد الرحلات بلغ 5218 رحلة إلى 20 وجهة منذ افتتاح المطار، فيما بلغ عدد الركاب 542.7 ألف راكب، وأشارت إلى أنه يُتوقع أن يصل عدد الركاب خلال أسبوع إلى 147.2 ألف راكب و عدد الرحلات إلى 1158 رحلة أسبوعياً، وذلك بعد اكتمال الوجهات الداخلية وعددها 24 وجهة.

ويضم المطار والذي تم افتتاحه بشكل تجريبي في مايو 2018، فندقاً مكوناً من ثلاثة طوابق ويحوي 120 غرفة و81 مصلى ونظاماً متطوراً لمناولة أمتعة المسافرين يبلغ طول سيوره 34 كم، ومساحات خضراء داخل الصالات تقدر بـ 18 ألف متر مربع.