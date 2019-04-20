هل انخفض عدد السائقين الأجانب بالمملكة بعد السماح بقيادة المرأة؟

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت إحصائية حديثة أصدرتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن انخفاض عدد السائقين الأجانب في المنازل السعودية بنسبة 7% بنهاية العام 2018، حيث بلغ عددهم 1.3 مليون مقارنة بـ 1.4 مليون سائق قبل قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة، وقد شكّل السائقون الآسيويون النسبة الأعلى منهم بـ 65%، فيما دخلت 181 سائقة أجنبية المجال​.

وكانت قد نشرت شركة “فاكتس جلوبال إنيرجي” للاستشارات بعد اصدار قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة بالمملكة، أن ستة ملايين سعودية أو 65% من السيدات في سن القيادة ربما يتقدمن بطلبات للحصول على رخص للقيادة، فيما أشارت شركة “برايس واتر هاوس كوبرز” للاستشارات أيضاً إلى أن نحو ثلاثة ملايين امرأة سعودية قد يحصلن على رخص قيادة ويبدأن قيادة السيارات بحلول عام 2020، مما استدعى أن تدرس إدارة المرور عدداً من عروض الشركات لإنشاء عدد كبير من مدارس تعليم القيادة للنساء خلال الفترة المقبلة.

ودعت وزارة العمل إلى عدم التعامل مع إعلانات البيع والتأجير والتنازل عن خدمات العمالة المنزلية في الوسائل الإعلامية من قِبل الأفراد أو الجهات غير المصرح لها بذلك، مع استمرار الوزارة في رصد المخالفات المتعلقة بمثل هذا النوع من الإعلانات ورفعها إلى الجهات المختصة.