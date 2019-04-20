"سينوفا" تنضم لنادي تخفيضات الأسعار بخصومات تصل إلى 46 ألف جنيه على "x35"

كتب: باسل الحلواني

أقرت شركة "بايك سينوفا" إيجيبت، خصماً على أسعار طراز x3، يصل إلى 46 ألف جنيه، حيث تراجع سعر الفئة الأولى "بيزك"، بقيمة 41 ألف جنيه، ليصل إلى 229

ألف جنيه، بدلاً من270 ألفاً.

أما الفئة الثانية "فاشون"، فتراجعت أسعارها بحوالي 46 ألف جنيه، لتصل إلى 239 ألف جنيه، بدلاً من

285 ألفاً.

وبهذا تصبح "سينوفا"، العلامة الثالثة التي شهدتها أسعارها تراجعاً خلال الشهر الجاري، بعدما أعلنت شركة الأمل للسيارات، وكيل علامتي "لادا" الروسية، و"بي واي دي" الصينية، في مصر، عن تخفيضات جديدة على أسعار العلامتين التجاريتين، مطلع "أبريل" الجاري.

سينوفا X35

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