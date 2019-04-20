كتب: باسل الحلواني
أقرت شركة "بايك سينوفا" إيجيبت، خصماً على أسعار طراز x3، يصل إلى 46 ألف جنيه، حيث تراجع سعر الفئة الأولى "بيزك"، بقيمة 41 ألف جنيه، ليصل إلى 229ألف جنيه، بدلاً من
أما الفئة الثانية "فاشون"، فتراجعت أسعارها بحوالي 46 ألف جنيه، لتصل إلى 239 ألف جنيه، بدلاً من
وبهذا تصبح "سينوفا"، العلامة الثالثة التي شهدتها أسعارها تراجعاً خلال الشهر الجاري، بعدما أعلنت شركة الأمل للسيارات، وكيل علامتي "لادا" الروسية، و"بي واي دي" الصينية، في مصر، عن تخفيضات جديدة على أسعار العلامتين التجاريتين، مطلع "أبريل" الجاري.
سينوفا X35
كانت هذه تفاصيل خبر "سينوفا" تنضم لنادي تخفيضات الأسعار بخصومات تصل إلى 46 ألف جنيه على "x35" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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