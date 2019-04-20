توابع فضيحة وسائد "تاكاتا".. استدعاء 360 ألف سيارة من هذه العلامة

كتب: باسل الحلواني

أصبحت الصين الدولة الأكثر استدعاءً للسيارات في عالم، في ظل الشروط القاسية التي تفرضها هيئة تنظيم السوق الصينية على السيارات التي يتم تداولها داخل الصين، كان آخرها استدعاء شركة صناعة السيارات

الألمانية بي إم دبليو، لنحو 360 ألف سيارة، بعد اكتشاف عيوب في الوسائد الهوائية الخاصة بتلك السيارات.

وحددت الشركة الطرازات التي سيتم استدعاءها في الموديلات التي

انتجت في الفترة من 2000 إلى 2108.

وبحسب هيئة تنظيم السوق الصينية، فإن العيوب التي ظهرت في هذه الوسائد، تأتي ضمن عيوب الصناعة القاتلة التي ظهرت بالوسائد الهوائية التي أنتجتها "تاكاتا" اليابانية خلال العقد الأخير، وهي الفضيحة التي تسببت في إشهار الشركة اليابانية لإفلاسها.