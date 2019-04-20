كتب: باسل الحلواني
أصبحت الصين الدولة الأكثر استدعاءً للسيارات في عالم، في ظل الشروط القاسية التي تفرضها هيئة تنظيم السوق الصينية على السيارات التي يتم تداولها داخل الصين، كان آخرها استدعاء شركة صناعة السياراتالألمانية بي إم دبليو، لنحو 360 ألف سيارة، بعد اكتشاف عيوب في الوسائد الهوائية الخاصة بتلك السيارات.
وحددت الشركة الطرازات التي سيتم استدعاءها في الموديلات التي
وبحسب هيئة تنظيم السوق الصينية، فإن العيوب التي ظهرت في هذه الوسائد، تأتي ضمن عيوب الصناعة القاتلة التي ظهرت بالوسائد الهوائية التي أنتجتها "تاكاتا" اليابانية خلال العقد الأخير، وهي الفضيحة التي تسببت في إشهار الشركة اليابانية لإفلاسها.
كانت هذه تفاصيل خبر توابع فضيحة وسائد "تاكاتا".. استدعاء 360 ألف سيارة من هذه العلامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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