طريقة بسيطة للتخلص من بقايا الإسمنت عن سيارتك

الخليج ٣٦٥ نت – من الأمور المزعجة التي قد يواجهها قائدي السيارات عند ركن سياراتهم أمام مشروع قيد الإنشاء هو وقوع بقايا أسمنت على زجاج وطلاء السيارات، حيث أن بقايا الإسمنت من المواد التي يصعب إزالتها عن السيارة، وقد تؤدي إلى تلف الطلاء أثناء إزالته.



ويعتبر أفضل طريقة لإزالة الإسمنت دون جلب الضرر لطلاء السيارة هو إزالتها على الفور وقبل أن تجف، لكن في حال جفافه، فإنه يجب إزالته بطريقة خاصة حتى لا يتأثر الطلاء، وهذه الطريقة سوف نستخدم بها بعض المواد المنزلية البسيطة، وهي عبارة عن خل، ومياه، وعاء بخاخ، ومنشفة، ثم اتبع الخطوات التالية:

1- قم بمحاولة استخدام المنشفة فقط في إزالة بقايا الإسمنت في حال عدم جفافه بصورة نهائية.

2- في حال جفاف الإسمنت، قم بمزج كمية متساوية من الخل والمياه، وضعهم في الوعاء البخاخ، ثم ضع كمية من المزيج على البقايا، ثم اتركها لمدة عشر دقائق، ثمّ إمسح الإسمنت بالمنشفة.

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3- إذا تبقت بقايا للإسمنت أيضاً، قم بسكب كمية من الخل على المنشفة وضعها على موضع البقعة، ثم اتركها لمدة نصف ساعة، مع سكب جزء من الخل كل بضعة دقائق، في نهاية النصف ساعة قم بسحب المنشفة ستجد أنه لم يعد هناك أي أثر لبقايا الإسمنت.

4- قم بغسل السيارة خاصة موضع الإسمنت على الطلاء، ويفضل بعد ذلك تلميع هذه المنطقة حتى تعيد إليها لمعانها وبريقها الطبيعى.