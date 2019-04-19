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الخليج ٣٦٥ نت – أشارت تقارير جديدة إلى عزم لينكون الفاخرة تقديم سيدان جديدة تحت اسم “زيفير” لتحل محل MKZ الحالية، وقد تم تسجيل الاسم تجارياً في 2016 بشكل منفصل عن نفس الاسم المستخدم لموديل قديم للشركة في 2006.
ويشير التقرير من مجلة Car and Driver أن السيارة الجديدة ستأتي بمنصة مختلفة تماماً عن MKZ، غالباً بتوجه نحو الدفع الخلفي واستخدام أساسات مشابهة للينكون أفياتور.
كل هذه تظل تخمينات في الوقت الحالي ولكنها تثبت أن لينكون لا تزال متمسكة بالسيدان حتى مع توسيعها لمجال الـ SUV مع تدشينها لكورسير الجديدة في معرض نيويورك للسيارات عقب الكشف عن افياتور الأكبر حجماً في نهاية العام الماضي.
ومن المتوقع كشف الستار عن سيارة اختبارية تمهد لزيفير القادمة في 2020 قبل تدشين الموديل الإنتاجي خلال 2021.
مرفق صور لينكون MKZ 2017
كانت هذه تفاصيل خبر لينكون ستوقف سيارتها MKZ وتستبدلها بالسيدان الفاخرة “زيفير” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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