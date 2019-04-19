“تقرير” ابرز اعطال القير الاوتوماتيكي وحلولها

الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر القير من أهم الأجزاء في السيارة اللازمة لعملية السير، كما أنه المسؤول عن تغيير سرعات السيارة أثناء القيادة، لذا يجب العناية به وفحصه بصورة مستمرة للتأكد من سلامته، حيث أنه في حال تعرضه للأعطال فإنه يسبب مشاكل كثيرة للسيارة وقد يؤدي إلى توقفها بالكامل، كما أن صيانته تتكلف مبالغ طائلة.

ويعد القير الأوتوماتيكي من أهم أنواع القير، فهو سهل القيادة ومريح جداً خلال الرحلات الطويلة، وفي زحام المدينة، والقير الأوتوماتيكي مثل أي جزء في السيارة قد يتعرض للأعطال نتيجة انتهاء العمر الافتراضي لبعض أجزائه، أو نتيجة للإجهاد الشديد والعمل الشاق، أو بسبب سوء استخدام قائد السيارة له.



واليوم سوف نستعرض أبرز المشاكل الشائعة التي يصاب بها القير الأوتوماتيكي وبيان سبب هذه المشكلة لعلاجها، وهي كما يلي:

1- قد يواجه قائد السيارة أحياناً صعوبة في التعشيق، وترجع هذه المشكلة إلى عدة أسباب منها تدني مستوى زيت القير، أو تلف فلتر زيت علبة التروس، أو في حال استخدام درجة زيت للقير لا تنصح بها الشركة المصنعة، أو في حال تضرر الأجزاء الداخلية لعلبة التروس وتآكلها، أو بسبب تلف قطعة كهربائية صغيرة تسمى (بوبين).

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2- ملاحظة أن السيارة لا تتحرك بالشكل المطلوب حتى ولو ضغطت على دواسة الوقود بشكل قوى، ترجع سبب هذه المشكلة إلى تلف فلتر القير.

3- عدم تغيير السرعات في القير بالشكل الصحيح (القير الثاني يعمل كالقير الأول)، ترجع سبب هذه المشكلة إلى تعرض حاسوب القير (المفكر) للأعطال.

4- صدور صوت عالى من القير وتخبط، ترجع هذه المشكلة أيضاً لعدد من الأسباب أبرزها انخفاض مستوى زيت القير جداً، أو نتيجة تلف فلتر الزيت، أو وجود مشكلة في محول عزم الدوران.

5- انتشار زيت القير في ردياتير السيارة، ترجع سبب هذه المشكلة إلى تعرض مبرد القير للاعطال، وهو من الأمور التي يجب علاجها على الفور.