الرجل الذي كان سيخلف كارلوس غصن يعيّن رئيساً لهيونداي بأمريكا!

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت هيونداي عن انضمام خوزيه مونيوز لصفوفها، وهو رئيس أداء نيسان السابق ويعدُّ أعلى مسؤول تنفيذي يترك الصانعة اليابانية عقب القبض على كارلوس غصن، وقد تم اعتباره المرشح الأرجح لخلافه غصن آنذاك قبل استقالته.. ويُذكر أن مونيوز لم يواجه أي اتهامات في القضية.

مونيوز سيشغل منصب مدير العمليات لهيونداي، ليشرف على الاستراتيجية العالمية للشركة مع التركيز على زيادة أرباحها، كما سيكون رئيساً للذراع الأمريكية للشركة، والتي تشمل أمريكا الشمالية والجنوبية.

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ويُذكر أن هيونداي، خامس أكبر صانعة سيارات في العالم عند جمع مبيعاتها مع كيا، تواجه تحديات في بعض المناطق، خاصة الصين والولايات المتحدة، كما سجلت الشركة أول خسارة فصلية لها منذ 2011 في يناير الماضي، مع وعدها آنذاك بتحسين الأوضاع عبر طرح عدد من الموديلات الجديدة.

وصرح رئيس هيونداي، وونهيي لي: “خوزيه مونيوز له تاريخ مبهر وقد أثبت نظرته الثاقبة وقيادته المشجعة لموظفيه وخبرته في التعامل مع جميع نواحي العمل.. نتطلع لانضمامه لفريقنا وسنعتمد على مهاراته لتحقيق أهداف النمو طويلة الأمد”.