“بالصور” كاديلاك CT5 بديلة CTS وATS تتألق أمام العالم

الخليج ٣٦٥ نت – عقب الكشف عن CT5 الجديدة الشهر الماضي، والتي ستحل محل موديلات ATS و CTS، قامت كاديلاك بتدشين السيارة رسمياً في معرض نيويورك للسيارات 2019 مع كشفها عن مواصفات وتفاصيل السيدان الفاخرة متوسطة الحجم، والموجهة لمنافسة بي ام دبليو الفئة الخامسة ومرسيدس اي كلاس.

لنبدأ بالأبعاد.. يصل طول CT5 2020 إلى 193.8 إنش، أي بنفس طول الفئة الخامسة تقريباً، مع كون قاعدة العجلات أطول بقليل من اودي A6 عند 116.0 إنش، مع عرض 74.1 إنش وارتفاع 57.2 إنش.

وصرحت كاديلاك أن كل جزء من CT5 الجديدة يستهدف تقديم “تجربة قيادة لا مثيل لها”، بداية من جير العشر سرعات إلى تقنيات التحكم في السير المتطورة، مع إضاءة LED كاملة للداخلية، ولهؤلاء الراغبين في مظهر أكثر رياضية فبإمكانهم اختيار نسخة سبورت، والتي تأتي بمقدمة وشبكة تهوية فريدة مع جناح رياضي وجنوط 19 إنش ولمسات داكنة جريئة للخارجية.

الداخلية بالغة الأناقة كما هو متوقع من سيارة كاديلاك، مع شاشة لمسية 10 إنش في مستوى مرتفع داخل لوحة العدادات لتوضيح الرؤية وتسهيل التعامل معها، وبالنسبة لتقنيات السيارة فتشمل إمكانية تشغيل المحرك عن بعد ومقاعد أمامية يمكن تهويتها وتدفئتها وخاصية المساج لنسخة بلاتينوم الأغلى ثمناً.

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وتستمد كاديلاك CT5 الجديدة قوتها من محرك تيربو مزدوج سعة 2.0 لتر بأربع سلندرات بقوة 237 حصان وعزم دوران 350 نيوتن.متر، مع توفر محرك V6 تيربو مزدوج 3.0 لتر بقوة 335 حصان وعزم دومران 542 نيوتن.متر، كلاهما متصل بجير أوتوماتيكي بعشر سرعات مع نظام دفع خلفي أو رباعي.

وستبدأ مبيعات السيارة في الخريف القادم مع الإعلان عن الأسعار قبل الطرح بأسابيع.